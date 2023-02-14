Названы плюсы возвращения к летнему и зимнему времени Врач Платунова: россияне получат больше витамина D при переводе времени на летнее и зимнее

Фото: shutterstock

Организм будет получать больше витамина D при возвращении к зимнему и летнему времени, объяснила врач-терапевт Арина Платунова. Она рассказала «360», что благодаря переводу часов солнечный день становится длиннее, что положительно сказывается на общем состоянии россиян и их настроении.

От этого в принципе настроение лучше, самочувствие лучше и все дается немного полегче. Чем длиннее световой день, чем чаще мы видим солнце, тем нам все дается легче. Для здоровья это хорошо, — отметила терапевт.

По словам Платуновой, получать витамин D можно и с помощью приема таблеток или капель, что особенно актуально для людей, проживающих в малосолнечных регионах. Но специалист уточнила, что таблетки все равно не смогут заменить дневной свет, так как ультрафиолетовые лучи также влияют на получение мелатонина.

Мнение коллеги о пользе перевода времени на летнее и зимнее поддержала врач-терапевт Ирина Ярцева. Она отметила, что за счет увеличения светового дня людям будет проще адаптироваться.

Депутаты Госдумы ранее разработали законопроект о возврате в России перехода на летнее и зимнее время. Депутат Михаил Матвеев пояснил, что это нужно для рационального использования светлого времени суток.