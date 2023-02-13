Россиянам могут вернуть переход на летнее и зимнее время Депутат ГД Матвеев отправил правительству РФ проект о переходе на летнее и зимнее время

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Депутаты Госдумы разработали законопроект о возврате в России перехода на летнее и зимнее время, сообщил в своем Telegram-канале зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, документ был направлен на рассмотрение в правительство России. В пояснительной записке он уточнил, что ввод этих мер требуется для рационального использования светлого времени суток.

В целях рационального использования светлого времени суток на территории Российской Федерации осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад, — говорится в документе.

Матвеев подчеркнул, что сейчас световое время используется на 16–58% хуже, чем когда действовал переход. По его словам, люди всегда стремились жить «в согласии с природой» и сегодняшний день не является исключением.

Постоянное зимнее время в России было введено осенью 2014 года. До 2011 года россияне переводили стрелки часов два раза в год, затем был период, когда действовало исключительно летнее время. В последний раз идея о переводе часов на зимнее и летнее время публично осуждалась в конце 2021 года.

Ранее Матвеев сообщил о том, что в КПРФ разрабатывают проект новой российской Конституции, в которой предлагают сократить президентский срок полномочий до пяти лет и ограничить его двумя сроками. Также законотворец поделился, что в их документе ограничат в сроках глав поселений и губернаторов, порог явки на выборы поднимут до 2/3, а президенту запретят распускать Думу.