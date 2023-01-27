Депутат в новом проекте Конституции сократил срок президента КПРФ в проекте новой Конституции предложила сократить президентский срок до пяти лет

Фото: kremlin.ru

В КПРФ разрабатывают проект новой российской Конституции, в которой предлагают сократить президентский срок полномочий до пяти лет и ограничить его двумя сроками, сообщил депутат коммунистической фракции в Госдуме Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. Также законотворец поделился, что в их документе ограничат в сроках глав поселений и губернаторов, порог явки на выборы поднимут до 2/3, а президенту запретят распускать Думу.

Сроки полномочий мэров, глав поселений и местных депутатов сократил до трех лет. Губернаторам оставил пять. Президенту сократил тоже до пяти лет и ограничил двумя сроками. Дал президенту право отрешать от должности губернаторов и глав местного самоуправления, но не по утрате доверия, а за нарушения Конституции и законов, но запретил распускать Думу (Верховный совет). Порог явки на выборы президента поднял с 51% до 2/3. Поднял возраст избирательного права до 20 лет. Выборы сделал свободными, без ограничения числа кандидатов, — поделился своим видением Конституции Матвеев.

Также Матвеев отметил, что поправках от КПРФ не будут разделять церковь и государство. Государственными признают православное христианство, ислам и буддизм.

При этом представитель фракции подставил под «большой вопрос» возможность провести законопроект «через режим законодательной диктатуры крупной буржуазии и её политического авангарда — „Единой России“».

Предыдущие поправки в основной закон РФ были приняты в 2020 году. Они в том числе «обнулили» срок нахождения президента Владимира Путина у власти, как это предложила сделать космонавт и депутат Валентина Терешкова.