Названы пенсионеры, которым выплатят 15,6 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/531f44a6-342c-11eb-abdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что для получения единоразовой выплаты в размере15 600 рублей пенсионерам нужно принять участие в госпрограмме софинансирования.

По сути, эти деньги являются налоговым вычетом, которое государство возвращает в размере 13% от накоплений. Госпрограмма представляет собой схему, при которой на каждый внесённый рубль гражданином, государство добавляет ещё один.

С учётом того, что регистрацию в ней прошло только около 3,5 млн человек, можно понять, что эта выплата будет доступна очень ограниченному количеству людей, — цитирует эксперта ФАН.

Тем более, что пополнивших счёт россиян было меньше 3,5 млн россиян.

Человек сможет получить 15,6 тысячи, если последние 10 лет он клал на свой счёт не менее 12 тысяч рублей. Но для начала ему нужно доказать, что он действительно был участником этой программы. Ему необходимо будет заполнить и предоставить в ПФР декларацию с указанием сумм, которые были оплачены в счёт дополнительных страховых взносов.

Как ранее писал NEWS.ru, пенсионные выплаты начнут поступать гражданам с 17 февраля 2021 года, немного раньше установленного срока. При этом изменения коснутся только пенсионеров, получающих выплаты через отделения почты и кредитные организации.