Названы основные симптомы панкреатита Врач Шубина: основным признаком панкреатита является боль в верхнем отделе живота

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Боль в верхнем отделе живота может свидетельствовать о развитии панкреатита, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Шубина. В беседе с Pravda.Ru объяснила специалист, что болезнь представляет собой воспаление поджелудочной железы и может быть вызвана злоупотреблением алкоголя, курением, действием токсинов, желчнокаменной болезнью и наследственными факторами.

Основным симптомом панкреатита является боль в верхнем отделе живота, которая может иррадиировать в спину, усиливаться после приёма пищи и уменьшаться в положении сидя или наклоне вперед, — передает слова врача издание.

Шубина объяснила, что панкреатит разделяется на хронический и острый. При остром заболевании, по словам врача, состояние ухудшается за несколько часов и чаще всего лечение требует хирургического вмешательства. Специалист уточнила, что при острой форме кроме боли в верхней части живота повышается температура тела, возникает рвота и поражение окружающих тканей. При этих симптомах гастроэнтеролог порекомендовала незамедлительно обращаться в больницу.

Хронический панкреатит характеризуется болями в животе, снижением веса, жидким стулом, рассказала врач. При хроническом заболевании, уточнила специалист, также может развиться сахарный диабет. Для лечения Шубина посоветовала обратиться к гастроэнтерологу: он может назначить анальгетики для купирования болей, внутривенную инфузионную терапию и ферментативные препараты в случае недостаточности функции поджелудочной железы. Шубина напомнила, что залог успешного лечения зависит от своевременного обращения к специалисту.

Диетолог-гастроэнтеролог Алина Будаковская ранее назвала основные признаки приступа панкреатита. При сильной опоясывающей боли, тошноте, рвоте и повышении температуры врач порекомендовала незамедлительно обращаться за медицинской помощью.