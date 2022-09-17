Названы новые последствия коронавируса Иммунолог Болибок рассказал о новых последствиях коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что после появления штамма коронавируса «омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. Эксперт рассказал о случаях, когда пациентам приходится прикладывать вдвое больше усилий для выполнения повседневных дел. Он привел в пример женщину, которая не может унести из магазина то же количество продуктов, как и до болезни, пишет URA.RU.

У «омикрона» визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические усилия, — поделился Болибок.

О том, что у людей также снизилась скорость реакции, добавил иммунолог, могут косвенно свидетельствовать данные ГИБДД, которые указывают на рост мелких дорожно-транспортных происшествий с момента начала пандемии COVID-19.

Врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян ранее заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет.

По ее словам, люди в возрасте 20 лет умирали от неизвестной пневмонии, которую позже связали с вредной привычкой. Специалист отметила, что результаты анализов курильщиков электронных сигарет были схожими с теми, кто заразился коронавирусом.