Названы напитки, которые уменьшают аппетит Диетолог Королева: овощные смузи помогут уменьшить аппетит

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Уменьшить аппетит могут помочь овощные смузи, рассказала врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что такие напитки содержат в составе не только жидкость, но и питательные компоненты, благодаря чему организм насыщается, а чувство голода исчезает.

Снизить аппетит <...> помогут овощные смузи. Таким образом, человек не только получит жидкость из их состава, но и питательные компоненты. Организм насыщается, поддерживает чувство сытости, и нам не захочется есть, — пояснила Королева.

Обычная чистая вода тоже уменьшит аппетит. Диетолог отметила, что человек испытывает чувства голода, когда хочет пить. Это связано с тем, что центры жажды и насыщения в структурах головного мозга расположены рядом. По словам врача, лучше отдавать предпочтение теплой воде — она не только снизит аппетит, но и улучшит работу желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих протоков.

Диетолог Татьяна Семенова ранее рассказала, что в авокадо содержится множество полезных веществ, таких как витамин К, калий, фолиевая кислота и витамины группы B. При этом перебарщивать с данным продуктом не следует, особенно худеющим.