Врач предупредила худеющих о проблемах с авокадо Врач Семенова: ежедневно не стоит съедать больше двух авокадо

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В авокадо содержится множество полезных веществ, таких как витамин К, калий, фолиевая кислота и витамины группы B, однако перебарщивать с ним нельзя, особенно людям, которые следят за калориями, сообщила «Газете.Ru» диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова. По ее словам, одним из главных преимуществ авокадо является положительное влияние на пищеварение.

Клетчатка помогает регулировать аппетит и укреплять иммунитет. В авокадо содержится именно растворимая клетчатка, она способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Поэтому при ежедневном добавлении в рацион такой продукт будет быстро насыщать и помогать контролировать вес, что особенно важно тем, кто склонен к метаболическому синдрому, — подчеркнула врач.

Она добавила, что авокадо также благотворно влияет на сердце. В этом фрукте калия содержится даже больше, чем в бананах, этот элемент способствует снижению артериального давления. Кроме того, диетолог назвала авокадо «природным» антидепрессантом. Семенова не рекомендует съедать каждый день более двух авокадо. Стоит исключить продукт и кормящим женщинам, отметила специалист.

Ранее нутрициолог Марина Мельникова сообщила, что чтобы избавиться от целлюлита, рекомендуется скорректировать питание для уменьшения воспаления в организме. Она посоветовала включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. К ним относятся рыба, авокадо, листовая зелень, такая как шпинат, некоторые виды орехов, ягоды и рис.