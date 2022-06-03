Названы наиболее выгодные предложения для подработки летом

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Работа официантом

В летний период многие работодатели открывают дополнительные вакансии, чтобы привлечь сотрудников, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в беседе с «ФедералПресс». При выборе подработки он настоятельно порекомендовал не соглашаться на устный договор, так как это чревато серьезными рисками для сотрудника. Среди наиболее выгодных предложений по работе летом издание выделило должность официанта в Москве и риелтора в Астрахани.

Есть тенденция к расширению занятости на летний период на различных сервисных услугах. Я не советую соглашаться на устный договор. В случае конфликта, который вполне возможен, вы обречены на полный проигрыш, — подчеркнул Шмаков.

Среди летних вакансий, которые не требуют особых профессиональных навыков, наиболее выгодными оказались должности официанта в Москве и риелтора в Астрахани: эти специалисты в среднем получают 70–120 тысяч рублей и 60–150 тысяч рублей соответственно. При этом ставка официанта в Екатеринбурге значительно меньше, они зарабатывают от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. Также относительно прибыльной оказалась вакансия пешего курьера: в столице такой работник получает до 79 тысяч рублей в месяц, а в Самаре на аналогичной должности россияне смогут заработать от 37 до 104 тысяч рублей до вычета налогов.

Ранее стало известно, что поварам, водителям доставки, промоутерам в России могут предложить высокую зарплату во время подработки. Однако средний доход для трудящихся временно или частично составляет 33,8 тысячи рублей.