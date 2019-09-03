Эксперты международного агентства True Luxury Travel составили список стран, которые больше других подходят для путешествий по дикой природе.
Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе, — говорится в докладе агентства.
По их мнению, в этой стране есть высокий уровень экологической устойчивости, а также разнообразные виды и ландшафты.
Второе место досталось Швеции, на третьем оказалась Бразилия. Россия заняла 14-ю строчку из 60 возможных.
Ранее был составлен рейтинг наиболее востребованных россиянами, отдыхающими с детьми, отечественных курортов. В число лидеров вошли три курорта Краснодарского края (Сочи, Анапа и Геленджик) и семь крымских городов: Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь, писал News.ru.