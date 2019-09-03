https://static.news.ru/photo/25992816-ce67-11e9-9436-fa163e074e61_660.jpg Река Оунасйоки, Финляндия Фото: Scholz, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Эксперты международного агентства True Luxury Travel составили список стран, которые больше других подходят для путешествий по дикой природе.

Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе, — говорится в докладе агентства.

По их мнению, в этой стране есть высокий уровень экологической устойчивости, а также разнообразные виды и ландшафты.

Второе место досталось Швеции, на третьем оказалась Бразилия. Россия заняла 14-ю строчку из 60 возможных.

Ранее был составлен рейтинг наиболее востребованных россиянами, отдыхающими с детьми, отечественных курортов. В число лидеров вошли три курорта Краснодарского края (Сочи, Анапа и Геленджик) и семь крымских городов: Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь, писал News.ru.