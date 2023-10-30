Названы лучшие города России для жизни зимой «Работа.ру»: Сочи и Краснодар признаны лучшими городами для жизни зимой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди жителей России, чтобы выяснить, какие города признаны лучшими для жизни зимой. Согласно результатам исследования, первое место в рейтинге занял Сочи, набравший 45% голосов респондентов. Второе место занял Краснодар, третье место разделили Пятигорск и Минеральные Воды. Россияне признались, что их привлекает отсутствие снега и теплый климат в этих городах.

24% респондентов считают, что лучший город для зимовки — Геленджик. Каждый пятый (20%) россиянин отметил Москву. Ростов-на-Дону выбрали 16% участников исследования, а Калининград — 15%. Также в рейтинг топ-10 городов для жизни зимой вошли Новороссийск (12%), Санкт-Петербург (11%) и Казань (9%).

Для 24% важна хорошая экологическая ситуация. Каждому пятому (20%) респонденту хочется, чтобы в городе было много мест для зимнего отдыха. По 19% респондентов отметили развитый общественный транспорт и присутствие близких, — уточнили авторы опроса.

Опрос проводился в октябре 2023 года во всех регионах России. Его участниками стали свыше 3,2 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из числа экономически активных.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин ранее заявил, что самыми популярными направлениями для отдыха в новогодние праздники стали Сочи, Санкт-Петербург, а также города Золотого кольца России. По его словам, у россиян растет интерес к активному отдыху.