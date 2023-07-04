Названы крупы, которые можно есть худеющим Диетолог Королева посоветовала худеющим включить в рацион гречку

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Худеющим можно включить в рацион некоторые крупы, например, киноа, гречку и амарант, посоветовала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что эти крупы богаты клетчаткой и не повышают уровень глюкозы в крови. По словам специалиста, гречка в том числе помогает организму нормально функционировать в период диеты.

Можно отдать предпочтение гречке. Это крупа, которая позволяет получить энергию, массу витаминов и минеральных веществ. <...> Также подойдут киноа, амарант, цельнозерновой рис и геркулес, который надо долго варить, — отметила диетолог.

Королева подчеркнула, что лучше отдавать предпочтения кашам из круп, которые находятся в оболочке. Это связано с наличием в них витаминов, минеральных веществ и растительной клетчатки. Специалист уточнила, что клетчатка поддержит работу кишечника и обеспечит естественную детоксикацию организма. В максимально переработанных крупах повышается гликемический индекс, что вредно при похудении.

Нутрициолог Любовь Андреева ранее посоветовала включить в рацион злаки для получения организмом достаточного количества клетчатки. По ее словам, для начала следует чаще есть овсяную кашу, постепенно разбавляя меню рисом, пшеном и гречкой. Также можно обратить внимание на бобовые или горох.