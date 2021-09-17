Названы категории пенсионеров, которые получат прибавку в октябре

Некоторым пенсионерам в октябре увеличат пенсии. Дополнительные выплаты россияне начнут получать уже с 1 октября. Среди них, в частности, военные пенсионеры, а также граждане старше 80 лет.

Как отмечает МК.RU, с нового месяца проиндексируют пенсии бывшим сотрудникам Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов. Индексация составит 3,7 %. Новую выплату в большем размере получат около 2,6 млн человек.

Формула расчёта пенсий непростая. В среднем по стране военная пенсия — порядка 25 тысяч рублей, таким образом, прибавка составит около одной тысячи рублей. Это уже более-менее ощутимая сумма, — считает экономист Андрей Лобода.

Увеличатся пенсии и для россиян, которым исполнилось 80 лет. Им выплатят фиксированную сумму в двойном размере. Подавать каких-либо заявлений для выплат им не придётся.

На повышение могут рассчитывать также пенсионеры, проработавшие 15 и 20 лет в районах Крайнего Севера, при этом корректировка будет производиться на соответствующий коэффициент.

Те россияне, которые закончили работать или прекратили деятельность в качестве ИП в мае 2021 года, тоже попадут в список на увеличение выплат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Если деньги не выплатят в сентябре, то это произойдёт позже. Выплаты проводятся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. На право получать иные выплаты это не повлияет.