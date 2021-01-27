Названы категории пенсионеров, которые получат новую прибавку в феврале

https://static.news.ru/photo/d4dbfc78-6055-11eb-9be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Новую денежную прибавку к пенсии с 1 февраля получат отдельные категории пенсионеров. На выплаты могут рассчитывать работники угольной промышленности и лётчики.

Этим категориям получателей будет установлен размер надбавки, которую они станут получать в течение последующих трёх месяцев. После с 1 мая прибавка будет пересмотрена ещё раз, сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Размер доплаты бывшим шахтёрам и лётчикам пересматривается каждый квартал, начисляется она из средств работодателей, поступивших в ПФР. Доплаты к пенсии при этом могут быть не только в сторону увеличения, но и уменьшения.

Итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и количества пенсионных коэффициентов. Единовременную выплату в десять тысяч рублей в этом году получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России за последние несколько лет снизилось соотношение среднего размера пенсий к величине прожиточного минимума пенсионеров. Чтобы обеспечить себе достойную старость, рекомендуется полагаться только на свои силы и начинать откладывать деньги уже сегодня.