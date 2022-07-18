Названы инфекции, которыми чаще всего заражаются на курортах России «Известия»: на российских курортах часто заражаются гепатитом А и ротавирусом

Фото: shutterstock

Специалисты составили топ-5 инфекций, которыми чаще всего заражаются туристы на российских курортах, пишут «Известия». В списке ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и венерические заболевания. Медики напоминают, что защита от этих недугов проста — соблюдение правил личной гигиены, избегание грязных водоемов и сомнительных продуктов питания, а также использование контрацепции.

В лидерах по частоте заражений — ротавирусная инфекция — самая распространенная причина диареи у детей до пяти лет. Вторую строчку заняла болезнь Боткина или вирусный гепатит А. Заражение происходит через грязные руки, пищевые продукты и воду, а также при личных контактах между членами семьи.

Третьей распространенной инфекцией специалисты назвали золотистый стафилококк. Уточняется, что его возбудитель может спокойно присутствовать на коже и слизистых здорового человека. Однако он может перейти в агрессивную форму, если его скопилось довольно много. На четвертом месте вирус Коксаки, который поражает в основном детей. Возбудитель устойчив во внешней среде и долго сохраняет жизнеспособность на предметах, в водоемах и бассейнах.

Замыкают пятерку заболевания, передаваемые половым путем. Самые распространенные из них — хламидиоз, гонорея, трихомониаз, а также инфекция, вызванная микоплазмой гениталиум. Врачи отмечают, что за последние 10 лет этими недугами туристы стали заражаться в 3–10 раз реже.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что в бассейнах с хлорированной водой можно заразиться вирусами герпеса. Кроме того, через воду в организм человека также может попасть вирус гепатита А и ветряной оспы.