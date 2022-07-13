Россиянам рассказали, чем можно заразиться в бассейне Иммунолог Болибок: вирусы ветряной оспы и герпеса могут некоторое время жить в воде бассейна

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Вирусы ветряной оспы и герпеса (I и II типа) способны некоторое время выживать даже в хлорированной воде бассейнов, рассказал NEWS.ru врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Медик добавил, что «через воду» в организм человек также может попасть вирус Гепатита А и ветряной оспы. Эксперт отметил, что самыми распространенными вирусами, подстерегающими людей в подобных местах, являются ротавирус и энтеровирус.

Самый распространенный вирус, которым заражаются в бассейнах — это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус Гепатита А. В некоторых случаях — через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование — можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки. Соответственно, все кожные дела, которые у человека бывают: вирус ветряной оспы, герпеса первого и второго типа — они в бассейнах могут некоторое время выживать в этой воде, — объяснил Болибок.

Врач добавил, что среди бактериальных инфекций, которыми можно заразиться в бассейне, самыми опасными являются — энтеропатогенная кишечная палочка, дизентерия, а также иерсиния. Последняя, чаще всего, попадает именно в открытый бассейн через грызунов, собак, кошек и птиц — через природные загрязнения, так как это природно-очаговая инфекция, циркулирует среди животных и к человеку попадает водным путем.

Ранее инфекционист Татьяна Чаленко заявила, что через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией контагиозный моллюск. Эксперт пояснила, что чаще всего кожному заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом. Она отметила при этом, что заражение происходит не в воде, а через заражённые поверхности. По словам специалиста, если болезнь выявить на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. Врач добавила, что мелкие папулы удаляются химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом.