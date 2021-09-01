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Названы группы пенсионеров, которым увеличат пенсии в сентябре

01:55, 01 сентября 2021
Названы группы пенсионеров, которым увеличат пенсии в сентябре Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая входит в комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов, сообщила, что российским пенсионерам старше 80 лет, пенсионерам-опекунам и жителям Крайнего Севера проиндексируют пособия. Как она отметила в беседе с URA.RU, на увеличение пенсий могут рассчитывать также жители приравненных к Крайнему Северу местностей.

80-летние пенсионеры получат увеличение пенсии. Это связано именно с почтенным возрастом. Им устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, — уточнила Бессараб.

Индексация касается также пенсионеров, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники. Опекунов ранее приравняли к работающим пенсионерам, напомнила она. Им будут увеличивать выплаты ежегодно.

Льготники также могут рассчитывать на определённую помощь государства. Они, например, имеют право на квоты на лекарства, путёвку на отдых, а также могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте по так называемой монетизации льгот. На последнюю меру поддержки государство выделяет средства в размере чуть больше 1200 рублей в месяц.

Минтруд пересмотрит правила получения пособий на детей от трёх до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Также министерство работает над изменениями правительственного постановления, что позволит получать пособие, несмотря на отсутствие дохода во время беременности. 

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