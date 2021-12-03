Названы города России, куда поездка на поезде будет стоить дешевле всего

В декабре наиболее популярными городами для ж/д поездок стали Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Москва. Однако самые дешёвые билеты на поезда россияне могут купить из Москвы в Ростов Великий (от 470 рублей), а также в Нижний Новгород (от 660 рублей), при этом для поездки в Санкт-Петербург москвичам придётся потратить минимум 820 рублей, передаёт «Газета.Ru» данные опроса сервиса OneTwoTrip.

Самые дешёвые ж/д билеты россияне могут купить из Москвы до Ростова Великого — от 470 рублей и до Нижнего Новгорода — от 660 рублей. Чтобы отправиться в Санкт-Петербург, нужно заплатить минимум 820 рублей, в Казань чуть больше — 850 рублей. Доехать из столицы до Чебоксар можно, потратив 940 рублей, — сообщает издание.



При этом из Санкт-Петербурга дешевле всего попасть на поезде в Москву: билеты стоят от 820 рублей. На втором месте находится Петрозаводск, — туда россияне смогут попасть из Северной столицы самое меньшее за 870 рублей. Билеты до Нижнего Новгорода стоят от 1180, до Белгорода — от 1400, до Самары — от 1800 рублей.

Ранее OneTwoTrip назвал самые популярные города для путешествий по России в октябре. По данным сервиса, ими стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Краснодар и Минеральные Воды.