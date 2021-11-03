Названы популярные у россиян города для путешествий в октябре

Самыми популярными городами для путешествий по России в октябре стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также пользуются спросом Махачкала, Краснодар и Минеральные Воды. Об этом сообщило издание «Газета.Ru», ссылаясь на данные онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Популярные направления октября ярко свидетельствуют о том, что этот месяц для многих россиян ― последний в году, когда они могут отдохнуть на море или отправиться на курорты, в санатории. Именно поэтому мы видим рост по таким направлениям, как Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, октябрь ― отличный месяц для активного туризма: это доказывает популярность Махачкалы и Калининграда, — рассказала PR-директор сервиса Елена Шелехова.

Она добавила, что доля заграничных поездок в октябре составила 6% от общего количества бронирований. Чаще всего россияне летали в Армению, Турцию и Киргизию.

Ранее сообщалось, что власти встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона.