Названы города, где проще всего найти высокооплачиваемую работу

Проще всего найти высокооплачиваемую работу по своей специальности можно в Москве, а также Екатеринбурге и Перми. Тяжелее, чем во всех других городах, дело обстоит с трудоустройством в Волгограде, Омске и Уфе. Такие данные предоставил сервис SuperJob, пишет Telegram-канал РИА Новости.

В рамках исследования экспертами была проанализирована ситуация в городах-миллионниках, их возможности в данной сфере оценивали по пятибалльной шкале.

При этом даже российская столица, явный лидер в списке, получила всего 2,8 балла. Волгоград набрал 1,89. У Петербурга всего 2,54, он попал в топ-5.

Ранее сообщалось, что новый опрос международной образовательной компании «ЯКласс» показал, что большинство школьников (40%) хотят получать более 60 тысяч рублей на первой работе. При этом треть (33%) опрошенных рассказали, что планируют выбрать творческую профессию, например, блогер, художник, музыкант.

При этом только 17% всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину. Меньше всего (2%) школьники хотят работать в beauty-индустрии и гостиничном деле. В опросе участвовало 7854 ученика 5–11 классов школ в 85 регионах РФ.