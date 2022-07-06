Названы задачи для российских производителей одежды в условиях санкций

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Главные задачи для российских производителей одежды сейчас — это своевременная поставка товаров на полки и приемлемая стоимость доставки, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу российской сети магазинов одежды. Сама сеть для стабилизации цепи поставок сместила время размещения заказов и заложила временные запасы в логистические цепочки. Дефицита одежды после ухода западных брендов не ожидается.

Сейчас перед организациями в модной индустрии стоит задача своевременно поставить товары на полки магазинов и обеспечить приемлемую стоимость доставки. Хотя сопутствующие задачи не исключаются, в приоритете стоит предоставление потребителю возможности купить товары, когда они ему потребовались, — пишет издание.

Также одной из ключевых задач является развитие взаимоотношений с местными производителями и поставщиками, за счёт чего удаётся сохранить и расширить ассортимент в некоторых категориях.

Модный редактор Юлия Манукова ранее назвала самые модные этим летом цвета в одежде. Это небесно-голубой, лавандовый, мятный, оранжевый и белый. Небесно-голубой она посоветовала сочетать с белоснежными кроссовками, с шёлком, твидом и денимом. Такой цвет, по её словам, хорошо смотрится почти со всеми оттенками. Манукова также порекомендовала присмотреться к белоснежным льняным костюмам, рубашкам мужского кроя, брюкам палаццо и летним платьям.