Названы главные риски внедрения экспресс-тестов на алкоголь

Введение экспресс-тестов по проверке трезвости водителей может привести к росту коррупции в данной сфере. По мнению опрошенных РБК экспертов, идея может быть реализована только при соблюдении нескольких факторов.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил 3 января, что в ГИБДД в скором времени поступят экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей. По мысли правоохранителей, это позволит сократить время проверок, исключить субъективизм и предотвратить конфликты.

По мнению экспертов, такие тесты приведут к максимальному витку коррупции. В частности, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Общественной палаты Александров Холодов пояснил, что сейчас инспектор не может «удалить» положительный результат при тестировании водителя с помощью алкотестера и оформляет протокол. При экспресс-тестировании инспектору и нарушителю будет проще договориться.

На мой взгляд, экспресс-тестирование возможно при соблюдении нескольких факторов: не менее трёх экипажей ГИБДД, чтобы сложнее было договориться, обязательная фиксация процесса от и до на камеру и сохранение видеозаписи в течение нескольких месяцев, — подчеркнул эксперт.

Аналогичное опасение выразил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. По его словам, тестирование на алкоголь, первичное и медицинское освидетельствование — это чётко регламентированные процедуры с использованием специального оборудования.

В случае с экспресс-тестированием точность не требуется. Грубо говоря, экспресс-тест может быть немного подкрученным. Поэтому, мне кажется, подобная система может серьёзно увеличить возможные коррупционные проявления, — сказал Шкуматов.

Положительной стороной подобных тестов Шкуматов назвал формализацию проверки, когда человека можно будет освидетельствовать на основании документального подтверждения, а не «на нюх».



При этом эксперты сообщили, что изменения в законодательство, позволяющие внедрить такой тест, пока не подготовлены. По мнению опрошенных, необходимы поправки в КоАП и постановления правительства, которые регламентируют процесс освидетельствования водителей на опьянение.