Названы главные риски внедрения экспресс-тестов на алкоголь

Названы главные риски внедрения экспресс-тестов на алкогольРБК: усиление коррупции является главным риском внедрения экспресс-тестов на алкоголь
Введение экспресс-тестов по проверке трезвости водителей может привести к росту коррупции в данной сфере. По мнению опрошенных РБК экспертов, идея может быть реализована только при соблюдении нескольких факторов.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
По мнению экспертов, такие тесты
На мой взгляд, экспресс-тестирование возможно при соблюдении нескольких факторов: не менее трёх экипажей ГИБДД, чтобы сложнее было договориться, обязательная фиксация процесса от и до на камеру и сохранение видеозаписи в течение нескольких месяцев, — подчеркнул эксперт.
Аналогичное опасение выразил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. По его словам, тестирование на алкоголь, первичное и медицинское освидетельствование — это чётко регламентированные процедуры с использованием специального оборудования.
В случае с экспресс-тестированием точность не требуется. Грубо говоря, экспресс-тест может быть немного подкрученным. Поэтому, мне кажется, подобная система может серьёзно увеличить возможные коррупционные проявления, — сказал Шкуматов.
Положительной стороной подобных тестов Шкуматов назвал формализацию проверки, когда человека можно будет освидетельствовать на основании документального подтверждения, а не «на нюх».
При этом эксперты сообщили, что изменения в законодательство, позволяющие внедрить такой тест, пока не подготовлены. По мнению опрошенных, необходимы поправки в КоАП и постановления правительства, которые регламентируют процесс освидетельствования водителей на опьянение.