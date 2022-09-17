Названы главные осенние заболевания Терапевт Алексеева назвала главные осенние заболевания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Терапевт Лариса Алексеева заявила, что коронавирус, грипп, ОРВИ, менингит, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов — основной топ заболеваний осени. Эксперт при этом отметила, что в этом списке в настоящее время лидирует коронавирус. Она порекомендовала в это время года особенно защищать шейно-воротниковую зону, пишет URA.RU.

Также обостряется язва желудка, девятиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все наоборот обостряется, — поделилась Алексеева.

Специалист отметила, что выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему. По ее словам, это чревато гипертоническими кризами, инфарктами.

Врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян ранее заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет.

По ее словам, люди в возрасте 20 лет умирали от неизвестной пневмонии, которую позже связали с вредной привычкой. Специалист отметила, что результаты анализов курильщиков электронных сигарет были схожими с теми, кто заразился коронавирусом.