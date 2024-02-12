Названы самые эффективные упражнения для спины Тренер Волынкина: упражнения «лодочка» и «ягодичный мостик» укрепляют спину

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Упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины, рассказала NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности, не заламывать шею.

Упражнение «лодочка»: лежа на животе, одновременно поднимаем вытянутые прямые руки и ноги. Очень важно не загибать шею, не делая упражнение за счет нее. Также нужно следить за ногами: носки должны быть развернуты не внутрь, а наружу. Пяточки стремятся к пяточкам. «Дохлая рыба»: лежа на животе, поднимаем прямые руку и ногу попеременно, немного отрывая корпус, шею не заламываем, — рассказала Волынкина.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».

При выполнении «ягодичного мостика» ягодицы нужно максимально поднимать к потолку, фиксируя их наверху. Если вы делаете планку на руках или предплечьях, позвоночник должен быть абсолютно ровный, без прогибов в пояснице, — добавила Волынкина.

Ранее Волынкина рассказала, что абсолютно все женщины, которые занимаются в спортивном зале, должны выполнять кардиотренировку, поскольку необходимо разогреть все мышцы. Она посоветовала девушкам обязательно делать приседания, выпады, становую тягу, однако в первую очередь важно отработать технику выполнения упражнений и только потом переходить к весам.