Названы самые эффективные упражнения для женщин в спортивном зале Тренер Волынкина: приседания и отжимания эффективнее всего для женской фигуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Абсолютно все женщины, которые занимаются в спортивном зале, должны выполнять кардиотренировку, поскольку необходимо разогреть все мышцы, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Она посоветовала девушкам обязательно делать приседания, выпады, становую тягу, однако в первую очередь важно отработать технику выполнения упражнений и только потом переходить к весам.

Для женщин достаточно эффективны приседания с гантелями и без, выпады с гантелями или со штангой, становая тяга, которая делает упругими ягодицы, махи ногами. Упражнения «лодочка» и «супермен» укрепляют мышцы спины. Все девушки переживают о трицепсах, которые часто провисают, если их не тренировать, поэтому подойдут отжимания от брусьев, подъемы мяча или гантелей над головой, — сказала Волынкина.

Также тренер напомнила, что девушки переживают за свой пресс, поэтому рекомендовала делать скручивания, в том числе боковые, упражнение «велосипед», прямую или боковую планку.

Ранее Волынкина напомнила, что чрезмерное употребление биологических активных добавок может привести к отравлению организма. Она сообщила, что симптомами отравления являются аллергическая реакция, тошнота, рвота, повышенная температура, лихорадка и сыпь.