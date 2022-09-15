Названы дата и место похорон главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина Главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин

Похороны главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, предварительно, состоятся 16 сентября на Троекуровском кладбище, сообщил шеф-редактор издания Евгений Сазонов. 15 сентября его тело будет доставлено в Москву из Приморского края.

Похороны главного редактора «Комсомольский правды» Владимира Сунгоркина, предварительно, пройдут 16 сентября на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября в Приморском крае в ходе экспедиции, целью которой был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Ему было 68 лет. Реакция на его смерть поступила мгновенно: одной из первых медиаперсон, прокомментировавших трагическое событие, стала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Сунгоркин при жизни был веселым, жизнерадостным и ироничным, не стеснялся смеяться над собой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда «Комсомольской правды». Глава государства отметил патриотические качества Сунгоркина, а также его профессиональный талант. Депутат Госдумы Сергей Колунов, в свою очередь, предложил переименовать в честь журналиста московскую улицу, где находится редакция издания.