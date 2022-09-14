«Ходили за грибами»: Симоньян вспомнила главреда «Комсомольской правды» Симоньян вспомнила, каким был главред «Комсомольской правды» Сунгоркин при жизни

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Владимир Сунгоркин

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян вспомнила истории, связанные с ушедшим из жизни главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. В своем Telegram-канале она рассказала, как ходила со своим коллегой за грибами и жарила шашлыки.

В прошлом сезоне ходили с Володей Сунгоркиным за грибами. Так и вижу перед собой его спину — ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков. Потом жарили шашлыки. Мужики пили водку, я стояла за мангалом, — вспоминает Симоньян.

По словам главреда RT, Сунгоркин при жизни был веселым, жизнерадостным и ироничным. Симоньян отметила, что главный редактор «Комсомольской правды» был не чужд самоиронии.

Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом, — заявила медиаменеджер.

О смерти Сунгоркина стало известно утром 14 сентября. Как сообщил источник NEWS.ru, причиной кончины главреда «Комсомольской правды» стал инсульт. Как уточнила «Комсомольская правда», журналист скончался утром в Приморском крае во время экспедиции. Целью ее был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.