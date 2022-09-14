В Госдуме предложили назвать в честь Сунгоркина одну из московских улиц Депутат Колунов предложил назвать улицу в Москве в честь умершего журналиста Сунгоркина

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переименовать в честь умершего главного редактора KP.RU Владимира Сунгоркина московскую улицу, где находится редакция издания, сообщает РИАМО. Парламентарий подчеркнул, что Сунгоркин был выдающимся журналистом и медиаменеджером.

Возможно, стоит рассмотреть предложение переименовать улицу, на которой расположился издательский дом, в улицу имени главного редактора «Комсомольской правды». Мне думается, журналистское сообщество, читатели, слушатели и спикеры «Комсомольской правды» поддержат такое предложение, — сказал Колунов.

По мнению депутата, Сунгоркин ознаменовал собою эпоху новой журналистики в России. Парламентарий отмечает, что благодаря деятельности журналиста удалось сохранить старейшее, основанное в период СССР издание, из которого был создан современный медиахолдинг. Колунов выразил восхищение профессионализм и талантом бывшего главреда KP.RU .

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Журналист скончался утром в Приморском крае во время экспедиции. Целью ее был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.