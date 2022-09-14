Названа причина смерти главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина стал инсульт

Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Владимир Сунгоркин

Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина стал инсульт, сообщил источник NEWS.ru. Дополнительной информации об обстоятельствах его смерти он не привел.

Причиной смерти [Сунгоркина] стал инсульт, — сообщил источник.

Как уточнила «Комсомольская правда», журналист скончался утром в Приморском крае во время экспедиции. Целью ее был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 68 лет главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. На сайте газеты данную информацию не подтвердили, однако первый заместитель гендиректора издания Владислав Гемст подтвердил известие о кончине Сунгоркина, уточнив, что не имеет дополнительной информации по этому поводу.

27 августа на 51-м году жизни скоропостижно скончался известный военный эксперт, ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» капитан 3-го ранга в запасе Дмитрий Литовкин. В издании не стали называть причину смерти, но отметили, что его болезнь стремительно развивалась. За день до смерти Литовкина ввели в искусственную кому.