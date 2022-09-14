Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Сунгоркин и Владимир Путин. Архивное фото

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Послание главы страны, адресованное родным и близким почившего журналиста, опубликовали на сайте Кремля. Путин отметил патриотические качества Сунгоркина, а также его профессиональный талант. По словам президента, скончавшийся журналист прошел путь от корреспондента до руководителя одного из самых крупнейших СМИ в России — «легендарной „Комсомолки“».

Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников, — сказано в письме Путина.

Журналист скончался в Приморском крае в ходе экспедиции, целью которой был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Реакция на его смерть поступила мгновенно: одной из первых медиаперсон, прокомментировавших трагическое событие, стала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Сунгоркин при жизни был веселым, жизнерадостным и ироничным, не стеснялся смеяться над собой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась воспоминаниями о последней встрече с главредом «Комсомольской правды». Как отметила дипломат, в тот момент она была уверена, что видится с журналистом не в последний раз.