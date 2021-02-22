Названы частые ошибки при приготовлении еды в микроволновке

https://static.news.ru/photo/8ee71c02-765d-11eb-be26-96000091f725_660.jpg Фото: Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

Правильное использование микроволновой печи может оказаться «удивительно сложным», если избегать ошибок, наиболее часто встречаемых при приготовлении пищи.

Об этом сообщает Insider. Американское издание отмечает, что самой распространённой ошибкой считается одновременный нагрев на тарелке разных видов еды. Их надо разогревать по отдельности, поскольку в противном случае одни продукты нагреются слишком сильно, другие останутся не разогретыми.

Игнорирование перемешивания или переворачивания продуктов во время нагрева приводит к тому, что пища прогревается неравномерно.

Издание отмечает, что нагревание воды в гладких стеклянных стаканах чревато ожогами, поскольку гладкое стекло не способствует закипанию воды.

Из-за использования посуды из неподходящего материала, такого как пенополистирол, выделяются вредные химические элементы.

Как пишет издание, отказ от использования термощупов, что не позволяет контролировать внутреннюю температуру продуктов, является частой ошибкой.

Включение пустой микроволновки на продолжительное время может привести к пожару из-за особенностей действия микроволн, предупреждает Insider.

Размораживание фруктов или ягод в издании называют не самой лучшей идеей. Также не рекомендуется готовить с помощью микроволновки варённые яйца.

Использование масла считается ещё одной частой ошибкой. Масло в микроволновке негативно повлияет на вкус блюда, подчеркнули в издании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при приготовлении курицы люди совершают до десяти наиболее типичных ошибок. О них рассказало издание Baltijas Balss. Отмечается, что если куплена замороженная птица, не надо размораживать её в микроволновке, поскольку СВЧ-печь разогревает продукты неравномерно. Курица готовится быстро, но если торопиться, появляется риск подхватить сальмонеллу из-за недостаточной прожарки мяса.