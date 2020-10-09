Названы распространённые ошибки при приготовлении курицы

https://static.news.ru/photo/48ddb866-0a91-11eb-b40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Russian Look/Global Look Press

Специалисты считают, что при приготовлении курицы люди совершают до десяти наиболее типичных ошибок.

О них рассказало издание Baltijas Balss. Отмечается, что ошибки начинаются с самого начала. Так, птицу нельзя мыть, иначе бактерии, которых много на её поверхности, разнесутся по всей кухне с микрокаплями воды.

Поэтому оставьте эту забаву, лучше перед приготовлением просто промокните птицу бумажным полотенцем, — отмечается в статье.

Курицу не следует класть на неразогретую сковороду . Это может привести к тому, что мясо прилипнет, а его волокна разорвутся.

Купленную в магазине птицу, не надо использовать для варки бульона. Для этой цели подойдёт домашняя курица.

Также неопытная хозяйка при варке не сливает первый бульон.

Мыть нельзя, зато бульон сливать можно. Даже нужно: так вы избавитесь от всех бактерий, которые раньше пытались смыть, а заодно от следовых остатков антибиотиков и прочих возможных «химических» примесей в мясе, — подчеркнул автор публикации.

Курица готовится быстро, но если торопиться, появляется риск подхватить сальмонеллу из-за недостаточной прожарки мяса.

Ещё одной ошибкой названа покупка замороженной птицы. Несмотря на заявления производителей, мясо курицы после размораживания теряет в сочности и вкусе.

Если замороженная птица всё же куплена, не надо размораживать её в микроволновке, поскольку СВЧ-печь разогревает продукты неравномерно.

В результате получается так, что с одного края птица ещё даже не начала оттаивать, а с другого уже слегка сварилась. Размораживать курицу в горячей воде тоже не стоит — так на её поверхности ускоренно начинают плодиться бактерии. Лучше всего положить птицу в миску и залить холодной водой, — рекомендует автор.

Начинать готовить курицу «прямо из холодильника» нельзя, следует делать это примерно через полчаса, после того, как она пролежала на столе и прогрелась до комнатной температуры.

Ошибкой является также опускание курицы сразу в горячую воду. Варить её следует только в холодной воде, поскольку из-за разницы температур продукт после варки выйдет жёстким и невкусным.

И, конечно, нельзя второй раз замораживать птицу. В крайнем случае, уже размороженную курицу можно отварить, а что с ней делать, решить позже. В противном случае, после второго оттаивания, птица на вкус будет не лучше картона, как бы её не готовить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что названа распространённая ошибка при варке картофеля. Эта операция является самой простой на кухне, однако многие допускают при этом грубейшую ошибку. Такое мнение высказал польский портал Wirtualna Polska. Издание отмечает, что люди, как правило, заливают картофель холодной водой. Из-за этого в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ.