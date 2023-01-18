Назван опасный способ борьбы с последствиями недосыпа Косметолог Мухина предостерегла от использования диуретиков для борьбы с последствиями недосыпа

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Одним из самых действенных средств для того, чтобы скрыть последствия недосыпа, которые отражаются на лице в виде мешков под глазами, многие считают диуретики, или мочегонные препараты, но это очень вредно, пишет издание «Слово и Дело». Косметолог Марият Мухина объяснила, что диуретики выводят из организма ионы, что может привести к сердечной аритмии, кроме того, выводится калий, что также чревато последствиями для здоровья. Эксперт напомнила, что у мочегонных препаратов при этом очень много побочных эффектов.

Вместо этого можно использовать восстанавливающие косметические препараты — например, с коллагеном в составе. Также отеки можно убрать микротоково и делать дома домашние процедуры. Например, ежедневно делать процедуры аппаратом дарсонваль по активной сыворотке или по крему. Помимо этого, есть хирургические сыворотки, которые содержат натуральный коллаген. Он хорошо усваивается клеткой. Бороться с недосыпом можно, но ни в коем случае не мочегонным образом, — предостерегла Мухина.

Скрыть последствия недосыпа на лице поможет и массаж кубиками льда. По словам косметолога, это стимулирует капилляры и помогает избавиться от мешков под глазами. Массаж ледяными кубиками нужно делать от наружного уголка глаза к внутреннему. Еще лучше — использовать замороженные водянистые фрукты или овощи: в них есть фруктоза, которая тонизирует и дренирует кожу лица.

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