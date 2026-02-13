Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 10:40

Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине

Врач Хатшуков: ребенок рискует переохладиться в незаведенной машине за час

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ребенок может переохладиться в незаведенной машине за полчаса-час, предупредил ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Заур Хатшуков. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что дети замерзают быстрее взрослых, так как у них тонкая кожа и более высокая теплоотдача.

Оставленный в неотапливаемой машине ребенок может быстро переохладиться. Но скорость развития гипотермии зависит от многих условий: температуры и влажности в салоне, от того, во что ребенок одет, сухая одежда или мокрая. Но все индивидуально и зависит от условий. Это может произойти и через полчаса, и через час. Важны температура, влажность, погодные условия. Например, в ветреную погоду охлаждение происходит быстрее, — пояснил доктор.

Уролог Филипп Костюнин ранее рассказал, что зимние прогулки в мокрой из-за снега обуви чреваты переохлаждением, которое может привести к развитию цистита и других заболеваний мочеполовой системы. Среди других рисков он выделил развитие воспалительных заболеваний почек, в том числе пиелонефрита.

дети
погода
здоровье
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Запорожье 13 февраля: удары по колоннам, сотни трупов
Жителя Башкирии арестовали за оскорбительные надписи в адрес участника СВО
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.