Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине Врач Хатшуков: ребенок рискует переохладиться в незаведенной машине за час

Ребенок может переохладиться в незаведенной машине за полчаса-час, предупредил ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Заур Хатшуков. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что дети замерзают быстрее взрослых, так как у них тонкая кожа и более высокая теплоотдача.

Оставленный в неотапливаемой машине ребенок может быстро переохладиться. Но скорость развития гипотермии зависит от многих условий: температуры и влажности в салоне, от того, во что ребенок одет, сухая одежда или мокрая. Но все индивидуально и зависит от условий. Это может произойти и через полчаса, и через час. Важны температура, влажность, погодные условия. Например, в ветреную погоду охлаждение происходит быстрее, — пояснил доктор.

Уролог Филипп Костюнин ранее рассказал, что зимние прогулки в мокрой из-за снега обуви чреваты переохлаждением, которое может привести к развитию цистита и других заболеваний мочеполовой системы. Среди других рисков он выделил развитие воспалительных заболеваний почек, в том числе пиелонефрита.