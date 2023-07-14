Названо условие, при котором возможно искоренить ВИЧ Директор «СПИД.Центра» Абдурахманов: эпидемия ВИЧ закончится, когда все будут знать свой статус

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избавиться от эпидемии ВИЧ удастся только тогда, когда все инфицированные будут знать о своем статусе и будут проходить лечение, считает директор Фонда «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов. Комментируя ситуацию «360», эксперт отметил, что только в случае, когда все заразившиеся соблюдают рекомендации врачей, не будет дальнейшей передачи заболевания.

Отсутствие новых случаев будет тогда, когда все ВИЧ-положительные будут протестированы, значит, у всех лечение, и, соответственно, в этом случае не будет дальнейшей передачи, потому что люди, состоящие на лечении, не передают ВИЧ, — пояснил эксперт.

По словам Абдурахманова, технически такое возможно, но на практике существует большое количество факторов, которые мешают положить конец эпидемии. Эксперт отметил, что мир пока может быть не готов приложить достаточно усилий, чтобы решить проблему. Он подчеркнул, что Россия считается сложным регионом в этом вопросе. Абдурахманов также уточнил, что после присоединения новых территорий проблема усугубилась, так как ситуация с ВИЧ там сложная. Эксперт добавил, что сейчас необходимо понять, как помочь новым регионам.

Ситуация состоит в том, что у нас далеко не все люди, живущие с ВИЧ, знают о своем статусе, далеко не все знающие находятся на лечении. Собственно, это нас отделяет от победы над эпидемией ВИЧ-инфекции, — заключил Абдурахманов.

ООН ранее спрогнозировал окончание эпидемии ВИЧ к 2030 году. Об этом говорится в опубликованном докладе на сайте Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Там отметили, что это стало возможным благодаря расширению масштабов тестирования и противовирусного лечения.