Названо самое опасное повреждение персонального компьютера Доцент Пантелеймонова: взрыв БП компьютера грозит потерей ценной информации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вовремя не проведенные осмотр или проверка компьютерного оборудования дома или на работе могут уменьшить срок его эксплуатации, привести к различным поломкам, самой опасной из которых является вздутие конденсаторов блока питания, рассказала NEWS.ru доцент физмата Госуниверситета просвещения Анна Пантелеймонова. По ее словам, это может привести к взрыву, который грозит как повреждением других комплектующих, так и утратой ценной информации.

Конденсаторы блока питания могут вздуться из-за перегрева при длительной работе и нарушения в системе охлаждения, а также вследствие заводского брака. Взрыв в системном блоке для человека не опасен, поскольку это всего лишь легкий хлопок. Однако за ним может последовать возгорание, а это уже серьезно и грозит потерей не только оборудования, но и информации, — пояснила доцент.

Поломку компьютера также может вызвать пыль, скапливающаяся в решетках корпуса системного блока, радиаторе, кулерах, материнской плате, видеокарте. Это ухудшает циркуляцию воздуха внутри системного блока, приводит к перегреву микросхем, контактов, что «тормозит» работу компьютера.

Кроме того, необходимо следить за состоянием кабелей — на них могут появляться заломы и трещины, которые являются следствием брака или неаккуратного использования. Чаще всего они образуются в районе контакта провода и разъема.

Повреждение кабеля грозит замыканием и выгоранием порта или нескольких портов, а в худшем случае — повреждением платы. Конечно, электротравму вы не получите, но выход из строя техники принесет много проблем с ремонтом, а главное, вы не сможете продолжить работу. А если в районе замыкания найдутся легко воспламеняющиеся предметы (бумаги рядом всегда достаточно), то можно получить еще и пожар, который водичкой не потушить, — предупредила Пантелеймонова.

Ранее IT-специалист Сергей Кузьменко посоветовал россиянам расплачиваться за ремонт компьютера только после проверки его работы. Это нужно делать сразу же в сервисном центре, чтобы убедиться, что все необходимые функции, которые должны были отремонтировать, работают. Кузьменко посоветовал также попросить показать упаковку и сертификат, если потребовалась смена детали. Это позволит понять, была ли запчасть оригинальной или поддельной.