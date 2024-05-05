Названо одно из наиболее распространенных заболеваний среди детей Эндоскопист Григориадис: дети до 16 лет часто страдают гастритом и язвой желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных заболеваний среди детей является гастрит, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий эндоскопическим отделением московского медучреждения Николай Григориадис. По его словам, у некоторых несовершеннолетних от семи до 16 лет диагностируют язву желудка.

Самые частые заболевания — это банально гастрит. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у детей часто очень встречается. Также сейчас, за последние два месяца, мы обнаружили более восьми человек, у которых язва была, мы госпитализировали в стационар. Возраст от семи до 16 лет, — рассказал врач.

Григориадис добавил, что у детей также нередко встречается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Такой недуг развивается, когда в пищевод длительное время забрасывается содержимое желудка. При нем у несовершеннолетних могут начаться воспаления и эрозия. По словам эндоскописта, все это требует обследования и лечения.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Грязнова перечислила главные пять правил полезного пикника для детей. В первую очередь она призвала не давать шашлык дошкольникам до двух-трех лет. Детей старше трех лет можно угощать нежирными сортами, такими как курица и рыба, приготовленными без копчения и при невысоких температурах.