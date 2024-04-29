Названы главные пять правил полезного пикника для детей Врач Грязнова: малышам до 2-3 лет шашлык есть не рекомендуется

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Детям до 2-3 лет есть шашлык не рекомендуется, заявила врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Екатерина Грязнова. При этом она допустила, что ребятам старше трех лет можно есть шашлык понемногу. Речь идет об одном или двух кусочках мяса.

Рекомендуется угощать детей нежирными сортами: курицей, рыбой, приготовленными без копчения и при невысоких температурах. Высокая температура накапливает продукты сгорания и может привести к чувству тяжести. Эксперт также обозначила KP.RU еще пять правил детского пикника.

Не использовать жидкости для розжига, любые соединения, в которых есть бензин, — озвучила Грязнова первый пункт.

Второе правило гласит, что если какая-то часть шашлыка подгорела, ее нужно срезать. В подгоревшем мясе, отметила врач, много вредных веществ.

Третий пункт заключается в том, чтобы выбирать маринад без уксуса и острых приправ. Мясо можно замариновать в лимонном соке, минеральной воде, неострых специях, уточнила гастроэнтеролог.

Четвертое правило — подать свежие или приготовленные с мясом на огне овощи. Последний пункт требует подачи воды, соков. Питьевой режим, напомнила врач, в теплое время года очень важен.

Россиян ранее предупредили, какой шашлык нельзя есть ни в коем случае. Диетолог Елена Соломатина высказалась против подгоревшей еды, которая негативно влияет на кожу. Жареный шашлык, в свою очередь, может привести к развитию онкологического заболевания.