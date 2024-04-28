«Ни в коем случае не есть»: врач предупредила об опасности жареного шашлыка Диетолог Соломатина: употребление жареного шашлыка провоцирует рак

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Употребление жареного шашлыка, который оказывает канцерогенное воздействие на организм, может привести к развитию онкологического заболевания, заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, которые приводит «Говорит Москва», подгоревшая еда также оказывает негативное влияние на кожу лица, в частности, провоцирует появление ранних морщин.

Подгоревшая еда вредна. Она оказывает канцерогенное действие на наш организм. Дальше все это может приводить к развитию онкологии. Даже жарить не рекомендуется. При таком виде термической обработки, особенно на высоком огне, пища подвергается деструкции, — сказала Соломатина.

Она добавила, что употребление жареной пищи провоцирует раннее старение и приводит к нарушению нормального функционирования организма. Соломатина посоветовала запекать шашлыки, а также срезать и выбрасывать обгорелые кусочки, которые ни в коем случае нельзя есть.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что шашлык из лосося является одним из самых полезных. Красная рыба богата витамином В12, который необходим человеку для зрения. Кроме этого, лосось содержит витамин D, помогающий кальцию встраиваться в структуру кости.