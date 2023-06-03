Названо наказание, грозящее московскому следователю за взятку Юрист Хаминский: задержанному московскому следователю за взятку в 10 млн рублей грозит штраф или срок

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Бывшему начальнику следственного отдела СК по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву, задержанному по обвинению в коррупции в апреле 2022 года, грозит тюремное заключение сроком до 15 лет или штраф, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, такое наказание предусмотрено за взятку в 10 млн рублей.

Пока что Тамбиева подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей. Этого достаточно, чтобы суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом до 700 млн рублей или без такового, — сказал Хаминский.

Он добавил, что найденные у экс-следователя биткоины конфискуют в рамках борьбы с коррупцией. По его словам, экс-следователь лишится этих средств, даже если не будет доказано, что они получены преступным путем.

Сейчас Тамбиев подозревается в получении от хакерской группировки Infraud Organization взятки в биткоинах, размер которой соответствует $24 млн. По мнению следствия, силовик получил взятку от фигурантов находившегося у него в производстве уголовного дела Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского, членов хакерской организации Infraud Organization. В настоящее время силовик задержан по подозрению в коррупции. Он свою вину отрицает.