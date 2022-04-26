Названо количество россиян, которые планируют работать в майские праздники

Половина опрошенных сервисами «Авито Работа» и GigAnt россиян планирует устроиться на подработку в майские праздники. При этом активнее всего работу ищут молодые люди, сообщает «Газета.Ru». Более трети из них уже заняты поиском подработки или планируют найти её в ближайшее время.

Похожая ситуация наблюдается и в возрастной когорте 25–34 года. Здесь активно занимаются поиском подработки 20% опрошенных. В свою очередь больше 60% опрошенных старше 55 лет заявили, что не планируют работать в выходные, а предпочитают провести майские праздники дома или на даче, — пишет издание.

Активнее всего в поиске работы на майские праздники заинтересованы жители Ростова-на-Дону (29%), Екатеринбурга (23%) и Красноярска (20%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих найти временную подработку на этот период оказалось по 14% и 15% соответственно.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заявила, что случае работы в выходные и праздничные дни сотрудники имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул. Она напомнила, что работающие в формате пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая.