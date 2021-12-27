Названо количество предпринимателей, которые не доверяют своим сотрудникам

44% опрошенных предпринимателей не доверяют своим сотрудникам, при этом больше всего бизнесменов (77,4%) сомневаются в работе своих маркетологов. На втором месте бухгалтеры (17,6%), следом — IT-специалисты (7%), сообщает «Газета.Ru». Главной причиной такого недоверия опрошенные назвали неисполнительность работников.

Больше половины (52%) опрошенных сталкивались с ситуациями, когда их подчинённые не справлялись или отказывались выполнять задачи. 21% предпринимателей попадали в ситуации, когда из-за действий маркетолога они несли финансовые потери. При этом каждый третий доверил бы ответственную работу искусственному интеллекту, а не человеку, — сообщает издание.

Почти ⅔ предпринимателей (67%) хотели бы разбираться в работе отделов и сотрудников своей компании. Однако более половины (53%) респондентов не смогли бы заменить любого сотрудника компании. Наиболее эффективным способом для погружения в работу коллег бизнесмены назвали ежедневные совещания (30,3%).

Опрос проводился с 6 по 15 декабря 2021 года среди 1209 генеральных и наемных директоров — ООО, ИП, из 15 регионов России.

Ранее стало известно, что более 60% россиян к 31 декабря 2021 года не используют полностью весь положенный срок отпуска. 9% опрошенных оставляют неиспользованными около шести дней отпуска, 14% — от 7 до 13 дней. 10% российских граждан не реализуют от двух до трёх недель очередного оплачиваемого отпуска.