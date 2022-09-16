Названо имя нового врио главреда «Комсомольской правды» Новым врио главреда «Комсомольской правды» стала Олеся Носова

Фото: olgakupranova/vk.com

Олеся Носова

Новым временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора ИД «Комсомольская правда» назначена шеф-редактор онлайн-версии издания Олеся Носова, следует из данных, опубликованных на сайте. Она заменит недавно скончавшегося Владимира Сунгоркина.

Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды», — говорится в сообщении редакции.

Носова работает в редакции «Комсомольской правды» с 1994 года и уже 14 лет занимает пост шеф-редактора сайта KP.RU. Коллеги отмечают, что за все это время она смогла увеличить аудиторию портала более чем в 20 раз. Также Носова является обладательницей множества журналистских премий. Так, в 2022 году она стала лауреатом ежегодной премии журналистов «Золотое перо».

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября в Приморском крае в ходе экспедиции, целью которой был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Ему было 68 лет. Реакция на его смерть поступила мгновенно: одной из первых медиаперсон, прокомментировавших трагическое событие, стала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Сунгоркин при жизни был веселым, жизнерадостным и ироничным, не стеснялся смеяться над собой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда «Комсомольской правды». Глава государства отметил патриотические качества Сунгоркина, а также его профессиональный талант. Депутат Госдумы Сергей Колунов в свою очередь предложил переименовать в честь журналиста московскую улицу, где находится редакция издания.