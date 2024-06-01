Названа вероятная модель поезда московского метро, чья деталь устроила ЧП Источник: ЧП в московском метро произошло из-за оторвавшейся детали поезда «Русич»

Фото: АГН «Москва»

ЧП в тоннеле Сокольнической линии Московского метрополитена могло произойти из-за оторвавшейся детали поезда «Русич», рассказал источник NEWS.ru. По словам собеседника, фрагмент зацепил контактный рельс, вызвав короткое замыкание и задымление в шедшем следом составе.

Возгорание произошло в номерном поезде. По предварительной информации, от другого поезда, следовавшего перед ним, оторвалась деталь. Она зацепила контактный рельс, и произошло короткое замыкание, из-за чего в следовавшем за ним поезде произошло возгорание. «Русич» — не самая удачная модель, — отметил источник.

Накануне официальный представитель дептранса Москвы Юлия Темникова заявила, что сведения некоторых информационных источников о пожаре в поезде или тоннеле Московского метрополитена не соответствуют действительности. По ее словам, безопасности пассажиров ничего не угрожает и движение на Сокольнической линии уже восстановлено.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что пассажиры Московского метрополитена, застрявшие в тоннеле Сокольнической линии вечером 31 мая, имеют право на компенсацию морального вреда. Он отметил, что любое задымление и предполагаемые травмы станут доказательством нарушения прав потребителей на безопасность транспортной услуги.