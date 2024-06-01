Юрист раскрыл, чем для перевозчика может закончиться ЧП в тоннеле метро Юрист Русяев: пассажиры могут отсудить компенсацию после ЧП в тоннеле метро

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Юрист Илья Русяев предположил в разговоре с NEWS.ru, что пассажиры Московского метрополитена, застрявшие в тоннеле Сокольнической линии вечером 31 мая, имеют право на компенсацию морального вреда. Он отметил, что любое задымление и предполагаемые травмы станут доказательством нарушения прав потребителей на безопасность транспортной услуги.

В данном инциденте с остановкой поезда в тоннеле на Сокольнической линии метро в Москве права пассажиров могли быть нарушены в части обеспечения безопасности и своевременной эвакуации. Перевозчик обязан обеспечить безопасность пассажиров при оказании услуг. Задымление в вагоне и вынужденная эвакуация через разбитые окна явно свидетельствуют о нарушении этого права пассажиров, — добавил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что, согласно ст. 29 закона «О защите прав потребителей», вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков услуги, подлежит возмещению в полном объеме. Русяев объяснил, что если будут установлены случаи причинения вреда здоровью пассажиров в результате инцидента, то они вправе требовать компенсации от перевозчика.

Важно отметить, что права потребителей могли быть нарушены, несмотря на заявления дептранса об отсутствии угрозы безопасности пассажиров. Формально угрозы могло и не быть, но ситуация с задымлением и эвакуацией через окна явно не соответствует требованиям закона об обеспечении безопасности, — рассказал Русяев.

Ранее официальный представитель дептранса Москвы Юлия Темникова заявила, что сведения некоторых информационных источников о пожаре в поезде или тоннеле Московского метрополитена не соответствуют действительности. По ее словам, безопасности пассажиров ничего не угрожает и движение на Сокольнической линии уже восстановлено.