Названа вакансия с самой высокой зарплатой на удалёнке

Одна из самых высоких зарплат этой осенью на удалёнке предлагается Android-разработчику для развития нового направления в области крипто и dating-приложений. Кандидату на эту должность веб-компания в Санкт-Петербурге обещает заработную плату от 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».
Для получения столь высокого дохода Android-разработчик должен иметь опыт коммерческой разработки от трёх лет.
Такую же зарплату
Ранее сообщалось, что больше всех в сентябре могли заработать генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. Их потенциальная зарплата составляла 200–300 тысяч рублей в месяц.