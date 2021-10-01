Названа вакансия с самой высокой зарплатой на удалёнке

Одна из самых высоких зарплат этой осенью на удалёнке предлагается Android-разработчику для развития нового направления в области крипто и dating-приложений. Кандидату на эту должность веб-компания в Санкт-Петербурге обещает заработную плату от 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Для получения столь высокого дохода Android-разработчик должен иметь опыт коммерческой разработки от трёх лет.

Такую же зарплату предлагает компания, которая оказывает услуги по систематизации бизнеса, директору по продажам. Кандидат на должность должен сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение. Он также обязан «любить цифры и таблицы, CRM, системность» и обладать современным подходом к управлению. Работать также можно удалённо.

Ранее сообщалось, что больше всех в сентябре могли заработать генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. Их потенциальная зарплата составляла 200–300 тысяч рублей в месяц.