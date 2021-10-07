Названа сумма, потраченная Россией на компенсации за пытки в колониях

Правозащитники из фонда «Нужна помощь» подсчитали затраты и назвали сумму, которую Россия потратила на выплату назначенных Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) компенсаций за пытки и плохие условия содержания в тюрьмах. Так, в период с 2015 по 2020 год суд постановил выплатить пострадавшим в колониях порядка €3,5 млн, передаёт РБК.

Известно, что максимальные суммы компенсаций были взысканы в пользу заявителей, которые отбывали наказание в колониях и следственных изоляторах Нижегородской и Костромской областей, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Забайкалья и Свердловской области. Самые крупные компенсации связаны именно с фактами пыток и насилия.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеоархив пыток и изнасилований осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

На кадрах первого попавшего в СМИ видео запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают в отношении них cексуальное насилие.

В настоящее время по фактам пыток следственные органы расследуют семь уголовных дел. Кроме того, уволены начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.

Сегодня стало известно, что ещё 14 человек заявили о пытках в саратовской тюремной больнице.