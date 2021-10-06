ФСИН уволила начальника саратовской больницы, где пытали заключённых

Директор ФСИН Александр Калашников уволил начальника туберкулёзной больницы ведомства № 1 в Саратове по отрицательным мотивам после появления в СМИ видеозаписей с пытками заключённых в учреждении. Кроме того, работы лишились ещё трое сотрудников регионального управления службы, передаёт ТАСС.

Уволены были начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.

Кроме того, Следственный комитет возбудил ещё четыре уголовных дела по фактам пыток заключённых в Саратове. Об этом рассказали в местном следственном управлении. Два дела заведены по статье о превышении полномочий, ещё два — о насильственных действиях сексуального характера.

По информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осуждённых возбуждены ещё 4 уголовных дела, — говорится в сообщении ведомства.

Два дела будут расследовать по пункту «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, ещё два — по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Всего сейчас расследуется семь уголовных дел.

Видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

На кадрах первого попавшего в СМИ видео запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них cексуальное насилие. По словам Оcечкина, ролик снят 25 июня 2020 года. Он рассказал, что в учреждениях ФСИН работают «зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний». Он рассказал, что «пыточная» работает по договорённости с ФСБ и в неё этапируют людей со всей страны формально по медицинским причинам. По его словам, пытают в заведении тех, кто интересен для дачи показаний против видных чиновников, оппозиционеров или миллиардеров, а также богачей для вымогательства, «смотрящих» или по заказу «с воли».

После появления ролика пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о произошедшем, но необходимо сначала всё проверить. По его словам, если подлинность материалов подтвердится, это повод для разбирательства.