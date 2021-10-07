Ещё 14 человек заявили о пытках в саратовской тюремной больнице

Ещё 14 осуждённых заявили о пытках в саратовской Областной туберкулёзной больнице (ОТБ) № 1 регионального УФСИН. Об этом «Известиям» рассказала адвокат заключённых Снежана Мунтян. По её словам, она готовит новые материалы для обращений в Следственный комитет относительно издевательств.

Сейчас у меня в производстве заявления 14 человек — я жду подходящего момента, чтобы подать заявления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них, — сказала Мунтян.

Она подчеркнула, что большинство из заявивших о пытках освободились из-под стражи, поэтому уже не боятся говорить об этом. При этом неизвестно, сколько ещё остаётся потерпевших, которые отбывают свои сроки и молчат об издевательствах, отметила адвокат.

Как сообщалось, видеоархив пыток и изнасилований осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

На кадрах первого попавшего в СМИ видео запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают в отношении них cексуальное насилие.

В настоящее время по фактам пыток следственные органы расследуют семь уголовных дел. Кроме того, уволены начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.