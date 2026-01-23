Названа страна с самым низким чеком за проживание в 2025 году Вьетнам стал страной с самой низкой стоимостью проживания в 2025 году

Вьетнам стал страной с самой низкой стоимостью проживания для российских туристов в 2025 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья. Средний чек за ночь в этой стране составил 5,1 тыс. рублей. Дороже всего для россиян обойдется проживание в ОАЭ — 15,5 тыс. рублей за сутки.

В рейтинг стран, в которых россияне чаще всего бронировали жилье в 2025 году, вошли Турция, Белоруссия, Казахстан, Таиланд и Армения. Среди российских городов самыми бюджетными для путешествий стали Адлер, Новосибирск и Краснодар с ценой ночи не выше 5 тыс. рублей.

Ранее гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала NEWS.ru, что в новогодние праздники россияне чаще всего летали в Египет и Таиланд. По ее словам, среди топовых направлений для отдыха также можно выделить Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Она отметила, что к концу 2025 года цена новогоднего отдыха в Египте составляла примерно 113 тыс. рублей на человека, когда в ОАЭ — около 135 тыс. рублей, а в Турции и Вьетнаме — 140 тыс. рублей.